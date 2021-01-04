Нападение на автобус в Сирии закончилось гибелью шестерых человек

Нападение на автобус было организовано террористами вблизи города Саламия в сирийской провинции Хама.

Нападение на автобус было организовано террористами вблизи города Саламия в сирийской провинции Хама.

В результате нападения шесть человек погибли. Об этом сообщает сирийская газета Al-Watan. В заявлении говорится, что автобус следовал по трассе Саламия — Ракка.

Местное издание также рассказывает, что террористическая атака произошла рядом с поселением Вади Узейб. Сирийские военные, которые находятся там, завязали бой с террористами. Это привело к блокированию трассы.

Информационное агентство САНА 30 декабря сообщало, что автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке в Сирии на трассе Дейр-эз-Зор — Пальмира. В результате взрыва погибли 28 человек, 13 получили ранения.