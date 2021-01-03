Российский депутат оценил слова Помпео о жесткой политике Трампа против РФ

Россия и без "откровений" Майка Помпео о действиях администрации Трампа знает, что США вводили множество антироссийских санкций, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Россия и без "откровений" Майка Помпео о действиях администрации Трампа знает, что США вводили множество антироссийских санкций, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Депутат Госдумы подчеркнул, что все санкции по отношении к России являлись ничем не подтвержденными и бездоказательными обвинениями. Ограничения от администрации Трампа не привели ни к каким результатам в отношении национальных интересов России и в развитии отношений между США и Россией. Об этом пишет RT.

Попытка запугать Россию санкциями вызывает обратную реакцию. США следовало бы наладить диалог с РФ, считает парламентарий. Помпео ранее рассказал, что администрация Трампа жестче других вела себя с Россией.