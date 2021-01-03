Новый штамм коронавируса обнаружили в Греции

Выявленный впервые в Великобритании штамм коронавируса был найден в Греции, сообщило греческое телевидение.

Выявленный впервые в Великобритании штамм коронавируса был найден в Греции, сообщило греческое телевидение.

Мутация коронавируса была обнаружена в четырех образцах теста, которые получила Афинская академия. Отмечается, что выявление нового штамма вируса стало причиной ужесточения карантина в Греции. Официальный представитель греческого кабмина Стелиос Пецас в субботу заявил об ужесточении мер всеобщего карантина до 11 января. Будут закрыты предприятия сферы услуг, которые работали в новогодние праздники.

В Греции за время пандемии коронавируса нового типа было выявлено более 140 тысяч заболевших. Около пяти тысяч греков умерли от последствий COVID-19.