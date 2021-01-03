Жители ЦАР благодарны России за поддержку и оказание гуманитарной помощи

Местные жители ЦАР рассказали о том, почему они рады поддержке от России, и о своем доверии к президенту страны Фостен-Арканжу Туадера.

Местные жители ЦАР рассказали о том, почему они рады поддержке от России, и о своем доверии к президенту страны Фостен-Арканжу Туадера.

Рыбак из столицы ЦАР рассказал, что одобряет поддержку со стороны России. Он отметил, что Туадера является хорошим политиком и ему нужно продолжать выбранный курс. Еще одна жительницы столицы сообщила, что желает помощи от России в сфере образования. Обстановка в стране стала стабилизироваться после подписания Хартумских соглашений в январе 2019 года, заявил госслужащий при Министерстве экономики, планирования и сотрудничества Руфа Гедиги. Чиновник поблагодарил Россию за создание безопасности в ЦАР. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Российский инструктор, обучающий армию ЦАР, которая в предвыборный период и во время голосования обеспечивала безопасность, рассказал, что их воспитанники защищали жителей от набегов боевиков. По его словам, курсанты были обучены передвижению на поле боя, основам медицины и связи, они также получили навыки работы с радиостанциями.

Россия последние несколько лет оказывает гуманитарную помощь ЦАР, создает площадки для детей, проводит уроки мира. РФ в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН несколько раз поставляла ЦАР вооружение и военную технику. Российские инструкторы в период выборов помогали армии обеспечивать безопасность.