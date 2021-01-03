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21:33   3 Января 2021
Общество

Видео с вырывающимся из-под земли пламенем в Петербурге появилось в Сети

Видео с вырывающимся из-под земли пламенем в Петербурге появилось в Сети

Очевидцы засняли небольшое пламя, которое показалось из-под бетонных плит в Северной столице.

Странное явление зафиксировали в районе Садовой улицы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как рядом с пешеходным переходом из-под земли вырываются языки пламени. Огонь появился между сдвинутых бетонных платформ, которые могли подняться вверх из-за сильного хлопка. Однако официального подтверждения этому пока не поступало.

После публикации видео в Сети его прокомментировали интернет-пользователи, передает телеканал РЕН ТВ. Как считают некоторые юзеры, таким образом на поверхность Северной столицы пытается "прорваться ад".

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#петербург #видео #улица #пламя

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