Видео с вырывающимся из-под земли пламенем в Петербурге появилось в Сети

Очевидцы засняли небольшое пламя, которое показалось из-под бетонных плит в Северной столице.

Очевидцы засняли небольшое пламя, которое показалось из-под бетонных плит в Северной столице.

Странное явление зафиксировали в районе Садовой улицы. На опубликованных в Сети кадрах видно, как рядом с пешеходным переходом из-под земли вырываются языки пламени. Огонь появился между сдвинутых бетонных платформ, которые могли подняться вверх из-за сильного хлопка. Однако официального подтверждения этому пока не поступало.

После публикации видео в Сети его прокомментировали интернет-пользователи, передает телеканал РЕН ТВ. Как считают некоторые юзеры, таким образом на поверхность Северной столицы пытается "прорваться ад".