Москвича госпитализировали с ожогами 90% тела после запуска фейерверка

Запуск фейерверка обернулся серьезными травмами для жителя столицы — его госпитализировали с ожогами 90% поверхности тела.

Запуск фейерверка обернулся серьезными травмами для жителя столицы — его госпитализировали с ожогами 90% поверхности тела.

Инцидент произошел на Златоустовской улице. Двое мужчин приехали в гости к товарищу, который проживает в частном доме. С собой они прихватили пиротехнические изделия, которые купили на рынке "Садовод", и хотели запустить в честь праздника.

Хозяин дома отказался делать это на своей территории, но любителей фейерверков было не остановить. Втроем мужчины выехали в поле, чтобы осуществить задуманное. На месте выяснилось, что пиротехника отсырела. Тогда они облили коробку горючей жидкостью, в результате чего она вспыхнула. Основной удар пришелся на гостеприимного москвича — сейчас за его жизнь борются врачи.