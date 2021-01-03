Новогоднее видеообращение Зеленского записали с помощью детей-актеров

Выступление президента Украины Владимира Зеленского к Новому году записывали с участием актеров.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского к Новому году записывали с участием актеров.

Детей для видеоролика наняли в кастинговом агентстве "Лот". Об этом сообщили в издании "Украина.ру". Актеры получили за свою работу заработную плату в размере 500 гривен.

Набор на роль слушателей президента объявили еще 25 декабря. Родителей сразу оповестили, что актеров задействуют в записи новогоднего обращения Владимира Зеленского к народу. От детей требовали "отыграть эмоции".

Съемки новогодней речи частично велись в ночное время суток. Обращение Зеленского снимали с 18:00 до 3:00. Работа детей после 22:00 является грубым нарушением трудового законодательства Украины. Записанный видеоролик длится практически 15 минут.