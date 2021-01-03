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20:47   3 Января 2021
Общество

Вирусолог оценил данные о новой "болезни X" в Конго

Вирусолог оценил данные о новой "болезни X" в Конго

Главный научный сотрудник НИЦЭМ имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи профессор Виктор Зуев оценил информацию о появлении новой смертельной "болезни X" в Конго.

Новые заболевания начнут открывать заметно энергичнее, чем это было до распространения коронавируса, считает Зуев. Дело началось со штамма COVID-19 в Великобритании. Зуев призвал не пугаться и ждать точных данных о новой болезни.

В Роспотребнадзоре ранее также сообщили, что опасаться новой пандемии пока не нужно. Ведомство сейчас тщательно изучает все публикации, связанные с новым заболеванием.

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#конго #вирусолог #Болезнь X

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