Le Monde оценил последствия Brexit для Евросоюза

Евросоюз не распался после выхода Великобритании из состава объединения. ЕС продемонстрировал единство в ходе переговоров по Brexit.

Евросоюз не распался после выхода Великобритании из состава объединения. ЕС продемонстрировал единство в ходе переговоров по Brexit.

Сложные переговоры с Лондоном лишь укрепили взаимоотношения между членами Евросоюза. Об этом сообщили в издании Le Monde. "Протестные" страны вроде Польши и Венгрии перестали думать об обособлении.

Многие проблемы Европейского Союза не связаны с обособлением Великобритании. ЕС приходится противостоять мощи Китая и реагировать на действия Турции возле границ. Государства стали прислушиваться к предложениям Франции, хотя раньше считали их протекционистскими. Но Европе все еще предстоит определиться по многим вопросам. Евросоюз лучше осознает проблемы, чем принимает решения для их устранения.