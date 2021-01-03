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20:32   3 Января 2021
Происшествия

Бабушке продали макароны под видом церковных свечей в Гатчине

Бабушке продали макароны под видом церковных свечей в Гатчине

Пожилой жительнице Ленобласти продали спагетти вместо церковных свечей. Пенсионерка обнаружила подмену, когда в ее доме отключили электричество.

Женщина рассказала о мошенничестве местной газете. Она сообщила, что в декабре приобрела в церковной лавке Гатчинского собора Святого апостола Павла 30 свечей, которые оказались макаронами. Когда у 82-летней россиянки отключили свет, она начала поджигать свечи одну за другой, но те не горели.

Пенсионерка рассказала эту историю своей внучке, та решила сходить в церковь для разборки. В храме сообщили девушке, что не торгуют макаронами. Там предположили, что женщина перепутала пакеты или "тронулась умом".

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