Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Александр Дрозденко прокомментировал слова главы эстонского парламента об актуальности Тартуского мира. По документу 100-летней давности, часть Ленобласти принадлежала Таллину.

Александр Дрозденко прокомментировал слова главы эстонского парламента об актуальности Тартуского мира. По документу 100-летней давности, часть Ленобласти принадлежала Таллину.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не включать избирательную "историческую память". Комментарий от имени губернатора распространила пресс-служба региональной администрации.

Комментарий стал ответом на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о якобы актуальности положений Тартуского мирного договора 1920 года. Тогда часть территории Ленобласти была временно передана под юрисдикцию Таллина, а в 1944 году возвращена под контроль Москвы.

Дрозденко также напомнил, что в 1996 году он участвовал в качестве представителя Кингисеппского района в переговорах с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Тогда, по словам главы Ленобласти, "у эстонской стороны не было ни одного вопроса".