Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:12   3 Января 2021
Политика

Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Губернатор Ленобласти ответил на территориальные претензии Эстонии

Александр Дрозденко прокомментировал слова главы эстонского парламента об актуальности Тартуского мира. По документу 100-летней давности, часть Ленобласти принадлежала Таллину.

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не включать избирательную "историческую память". Комментарий от имени губернатора распространила пресс-служба региональной администрации.

Комментарий стал ответом на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о якобы актуальности положений Тартуского мирного договора 1920 года. Тогда часть территории Ленобласти была временно передана под юрисдикцию Таллина, а в 1944 году возвращена под контроль Москвы.

Дрозденко также напомнил, что в 1996 году он участвовал в качестве представителя Кингисеппского района в переговорах с Эстонией о техническом описании российско-эстонской границы. Тогда, по словам главы Ленобласти, "у эстонской стороны не было ни одного вопроса".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#эстония #ленинградская область #дрозденко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров