19:42 3 Января 2021Политика
Трамп назвал метод подсчета статистики по коронавирусу в США "нелепым"
Количество случаев заражения и смертей от коронавируса слишком преувеличено в США, заявил президент Дональд Трамп.
Количество случаев заражения и смертей от коронавируса слишком преувеличено в США, заявил президент Дональд Трамп.
Американский лидер опроверг официальную статистику болезней в стране. По мнению Трампа, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) использует "нелепый" метод подсчета. Президент уверен, что специалисты преувеличили число случаев и смертей в США, а другие страны "намеренно очень неточно" докладывают эпидемиологическую ситуацию и "занижают" показатели.
"Фейковые новости!" — написал Трамп в Twitter.
Открытые источники свидетельствуют о 20,4 млн случаев заражения коронавирусом в США. В период пандемии скончались более 350 тыс. американцев.