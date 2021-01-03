Трамп назвал метод подсчета статистики по коронавирусу в США "нелепым"

Количество случаев заражения и смертей от коронавируса слишком преувеличено в США, заявил президент Дональд Трамп.

Количество случаев заражения и смертей от коронавируса слишком преувеличено в США, заявил президент Дональд Трамп.

Американский лидер опроверг официальную статистику болезней в стране. По мнению Трампа, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) использует "нелепый" метод подсчета. Президент уверен, что специалисты преувеличили число случаев и смертей в США, а другие страны "намеренно очень неточно" докладывают эпидемиологическую ситуацию и "занижают" показатели.

"Фейковые новости!" — написал Трамп в Twitter.

Открытые источники свидетельствуют о 20,4 млн случаев заражения коронавирусом в США. В период пандемии скончались более 350 тыс. американцев.