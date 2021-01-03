Слова Минздрава Украины о российской вакцине назвали "трепом"

Слова замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российский препарат "Спутник V" являются трепом, заявил украинский депутат Виктор Медведчук.

Слова замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российский препарат "Спутник V" являются трепом, заявил украинский депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий раскритиковал Ляшко за его заявления в адрес вакцины от коронавируса, которую произвели в РФ. По мнению Медведчука, слова замминистра не имеют ничего общего с интересами сограждан. Депутат назвал высказывания Ляшко "трепом". Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Замглавы Минздрава Украины ранее заявил, что в стране будут использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических исследований.