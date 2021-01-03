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19:24   3 Января 2021
Общество

Слова Минздрава Украины о российской вакцине назвали "трепом"

Слова Минздрава Украины о российской вакцине назвали "трепом"

Слова замминистра здравоохранения Виктора Ляшко об отказе регистрировать российский препарат "Спутник V" являются трепом, заявил украинский депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий раскритиковал Ляшко за его заявления в адрес вакцины от коронавируса, которую произвели в РФ. По мнению Медведчука, слова замминистра не имеют ничего общего с интересами сограждан. Депутат назвал высказывания Ляшко "трепом". Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Замглавы Минздрава Украины ранее заявил, что в стране будут использовать только те вакцины, которые прошли третью фазу клинических исследований.

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#украина #вакцина #медведчук

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