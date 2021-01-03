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19:03   3 Января 2021
Политика

Спасение властями РФ из ливийского плена украинца прокомментировал Милонов

Спасение властями РФ из ливийского плена украинца прокомментировал Милонов

Ливия не является такой опасной страной для россиян после освобождения наших граждан из плена. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Парламентарий высказался о последнем вызволении группы россиян и одного украинца из североафриканского государства. По словам Милонова, быстрая операция прошла благодаря работе Фонда защиты национальных ценностей, МИД РФ и общественности. Россия установила канал, через который можно освободить граждан и вернуть их домой. Милонов уверен, что без дела социолога Максима Шугалея это оказалось бы невозможным.

ФЗНЦ оказал помощь гражданину Украины, который с тремя российскими моряками прилетел в Москву. Политик отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что Россия не оставила бы его в беде.

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#канал #ливия #милонов

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