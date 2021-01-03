Ливия не является такой опасной страной для россиян после освобождения наших граждан из плена. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Ливия не является такой опасной страной для россиян после освобождения наших граждан из плена. С таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Парламентарий высказался о последнем вызволении группы россиян и одного украинца из североафриканского государства. По словам Милонова, быстрая операция прошла благодаря работе Фонда защиты национальных ценностей, МИД РФ и общественности. Россия установила канал, через который можно освободить граждан и вернуть их домой. Милонов уверен, что без дела социолога Максима Шугалея это оказалось бы невозможным.

ФЗНЦ оказал помощь гражданину Украины, который с тремя российскими моряками прилетел в Москву. Политик отметил в беседе с Федеральным агентством новостей, что Россия не оставила бы его в беде.