Чиновник из США назвал свою версию происхождения коронавируса

Утечка из китайской лаборатории является самой "достоверной" теорией возникновения коронавируса, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингер.

Утечка из китайской лаборатории является самой "достоверной" теорией возникновения коронавируса, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингер.

Американский чиновник поделился своей версией происхождения коронавирусной инфекции. По словам Поттингера, пандемия началась после "утечки" из лаборатории в Китае. Однако представитель Белого дома не предоставил ни одного доказательства в подтверждение своей теории. Чиновник сослался на "разведывательные данные", пишет Daily Mail.