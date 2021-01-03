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19:01   3 Января 2021
Общество

Чиновник из США назвал свою версию происхождения коронавируса

Чиновник из США назвал свою версию происхождения коронавируса

Утечка из китайской лаборатории является самой "достоверной" теорией возникновения коронавируса, заявил заместитель советника президента США по нацбезопасности Мэтью Поттингер.

Американский чиновник поделился своей версией происхождения коронавирусной инфекции. По словам Поттингера, пандемия началась после "утечки" из лаборатории в Китае. Однако представитель Белого дома не предоставил ни одного доказательства в подтверждение своей теории. Чиновник сослался на "разведывательные данные", пишет Daily Mail.

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#сша #происхождение #коронавирус

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