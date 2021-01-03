Названы самые популярные песни у россиян в 2020 году

Стриминговые сервисы "Яндекс. Музыка" и Spotify проанализировали предпочтения пользователей и опубликовали рейтинги композиций, популярных у россиян в 2020 году.

Стриминговые сервисы "Яндекс. Музыка" и Spotify проанализировали предпочтения пользователей и опубликовали рейтинги композиций, популярных у россиян в 2020 году.

Первенство среди жанров взял русский рэп как на отечественной аудиостриминговой площадке, так и на Spotify. Так, по версии "Яндекса", самой популярной композицией у россиян в 2020 году стала песня дуэта Artik & Asti "Девочка, танцуй". Также наибольший интерес слушатели проявляли к творчеству таких исполнителей, как Моргенштерн, Скриптонит и Zivert.

Что касается рейтинга Spotify, то на первом месте тоже оказалась рэп-композиция Slava Marlow "Снова я напиваюсь". Следом расположился Kizaru с песней "Дежавю". Тройку лидеров замкнул корейский бой-бенд BTS, пишет РБК.