Соболь признали худшим оратором на женевском саммите в 2020 году

Прошедший год был богат на события для российской оппозиции. Однако почти все "победы" были присуждены команде Алексея Навального.

Прошедший год был богат на события для российской оппозиции. Однако почти все "победы" были присуждены команде Алексея Навального.

В 2020 году российская оппозиция старалась изо всех сил "проявить" себя. Топ самых ярких моментов выделил Nation News.

Любовь Соболь претендует на звание "оратор года". Выступая на международной конференции в Женеве, она читала доклад на таком плохом английском, что ее сочли худшим спикером среди представителей 22 стран. Ее соратница Кира Ярмыш стала "открытием года", перехватив пальму первенства у неизвестной до прошлого года Марии Певчих. Пресс-секретарь Навального внезапно написала книгу об арестованной участнице несогласованных акций и ее сокамерницах.

В номинации "партнерство года" побеждает сам Алексей Навальный, который во время выступления в Европарламенте пообещал информацию о "грязных деньгах" российских граждан, если ЕС не признает честными выборы в Госдуму без участия несистемной оппозиции.

Но главная "победа" года достается Навальному не за выступление за трибуной, а за трусы. Эта антреприза признана "лучшим спектаклем" 2020-го.