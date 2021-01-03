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18:42   3 Января 2021
Политика

Соболь признали худшим оратором на женевском саммите в 2020 году

Соболь признали худшим оратором на женевском саммите в 2020 году

Прошедший год был богат на события для российской оппозиции. Однако почти все "победы" были присуждены команде Алексея Навального.

В 2020 году российская оппозиция старалась изо всех сил "проявить" себя. Топ самых ярких моментов выделил Nation News.

Любовь Соболь претендует на звание "оратор года". Выступая на международной конференции в Женеве, она читала доклад на таком плохом английском, что ее сочли худшим спикером среди представителей 22 стран. Ее соратница Кира Ярмыш стала "открытием года", перехватив пальму первенства у неизвестной до прошлого года Марии Певчих. Пресс-секретарь Навального внезапно написала книгу об арестованной участнице несогласованных акций и ее сокамерницах.

В номинации "партнерство года" побеждает сам Алексей Навальный, который во время выступления в Европарламенте пообещал информацию о "грязных деньгах" российских граждан, если ЕС не признает честными выборы в Госдуму без участия несистемной оппозиции.

Но главная "победа" года достается Навальному не за выступление за трибуной, а за трусы. Эта антреприза признана "лучшим спектаклем" 2020-го.

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#кпрф #оппозиция #навальный

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