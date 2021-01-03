Роспотребнадзор объяснил условие снятия ограничений для привитых от COVID-19

В ведомстве рассказали, в каком случае можно будет отменить ограничения для лиц, привившихся от коронавируса.

В ведомстве рассказали, в каком случае можно будет отменить ограничения для лиц, привившихся от коронавируса.

Как сообщается в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале "стопкоронавирус.рф", вопрос снятия ограничений требует проработки. При этом необходимо учитывать информацию о том, сколько времени сохраняется иммунный ответ после прививки.

Роспотребнадзор отмечает, что использование документов, подтверждающих вакцинацию, является распространенной практикой.

Все желающие привиться должны быть обследованы медиками. Факт перенесенной инфекции и наличие антител не служат противопоказаниями к прививке, уточнили в ведомстве. Время сохранения иммунитета зависит от разных факторов и может существенно отличаться.