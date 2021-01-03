Освобождение гражданина Украины из плена в Ливии соответствует гуманитарно-культурному курсу России. Об этом заявил военный эксперт, политолог и социолог Андрей Кошкин.

Освобождение гражданина Украины из плена в Ливии соответствует гуманитарно-культурному курсу России. Об этом заявил военный эксперт, политолог и социолог Андрей Кошкин.

Аналитик прокомментировал недавнее вызволение четырех моряков из ливийского плена. Трое россиян и один украинец прилетели в московский аэропорт Шереметьево. Фонд защиты национальных ценностей во главе с Александром Малькевичем при содействии нескольких госструктур и частных лиц помог освободить моряков. По словам Кошкина, Москва поступила независимо от национальности попавших в беду людей.

"Сам погибай — товарища выручай", — заметил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Помощь украинцу соответствует позиции РФ, заверил политолог. Кошкин назвал Россию уникальной страной с высокими моральными ценностями.