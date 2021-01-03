Бетонный потолок обрушился на москвича в туалете ресторана

Посетитель московского ресторана попал в больницу с сотрясением мозга после того, как на него упал тяжелый потолок. Об этом в Facebook рассказала супруга пострадавшего.

Посетитель московского ресторана попал в больницу с сотрясением мозга после того, как на него упал тяжелый потолок. Об этом в Facebook рассказала супруга пострадавшего.

Мужчина зашел в уборную, где на него внезапно обрушился потолок. На место происшествия прибыли врачи скорой помощи, которые увезли пострадавшего на компьютерную томографию. Невролог и травматолог диагностировали у москвича сотрясение головного мозга.

"Тяжелый, с бетонными вставками, с арматурой, деревом и железом, тот, что поднять может грузчик, а ты не можешь, он — тяжелый", — написала в публикации супруга потерпевшего.

По словам женщины, администрация ресторана отказала им в какой-либо компенсации. Им порекомендовали "обращаться в суд", а на следующий день потолок просто прикрепили обратно.