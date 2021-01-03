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17:21   3 Января 2021
Политика

Блогер подал в суд на Зеленского из-за использования детей в видеообращении

Блогер подал в суд на Зеленского из-за использования детей в видеообращении

Украинский блогер Анатолий Шарий написал заявление на президента страны Владимира Зеленского.

Общественный деятель возмутился присутствию детей в видеообращении главы государства. Об этом сообщили в Telegram-канале "Депутатская курилка". Видеоролик записывали с участием детей в возрасте от семи до девяти лет. Однако украинские законы запрещают устраивать на работу лиц младше 16 лет.

Над обращением президента трудились в ночное время. Запись вели с 18:00 по 03:00. На Украине запрещено использовать труд несовершеннолетних ночью.

Также существует запрет на эксплуатацию детского труда. Нарушение закона влечет за собой уголовную ответственность на срок от пяти до десяти лет лишения свободы.

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#украина #анатолий шарий #зеленский

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