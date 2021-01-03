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17:14   3 Января 2021
Происшествия

Прокуратура вынесла представление главе Минздрава Сахалинской области

Прокуратура вынесла представление главе Минздрава Сахалинской области

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов получил представление от местных прокуроров по факту нарушения в обеспечении детей лекарствами.

Прокуратура призвала Владимира Кузнецова исправить положение в сфере здравоохранения. Более 80 детей остались без жизненно важных лекарств. Минздрав региона скорректировал работу по осуществлению закупки препаратов после вмешательства прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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#прокуратура #сахалин #минздрав

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