Прокуратура вынесла представление главе Минздрава Сахалинской области

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов получил представление от местных прокуроров по факту нарушения в обеспечении детей лекарствами.

Министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов получил представление от местных прокуроров по факту нарушения в обеспечении детей лекарствами.

Прокуратура призвала Владимира Кузнецова исправить положение в сфере здравоохранения. Более 80 детей остались без жизненно важных лекарств. Минздрав региона скорректировал работу по осуществлению закупки препаратов после вмешательства прокуроров. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.