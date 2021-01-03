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17:37   3 Января 2021
Весь мир

Папа Римский осудил тех, кто уехал в Новый год за границу вопреки COVID-19

Папа Римский осудил тех, кто уехал в Новый год за границу вопреки COVID-19

Папа римский Франциск осудил людей, которые уехали в новогодние праздники за границу, чтобы избежать самоизоляции и жестких ограничений, введенных правительствами стран во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Во время еженедельного полуденного благословения Франциск рассказал, что читал газетные статьи о гражданах, которые массово скупали авиабилеты, чтобы «спастись» от локдауна на иностранных курортах.

«Они не думали о тех, кто оставался дома, об экономических проблемах многих людей, которые сильно пострадали от изоляции, о больных. Они думали только о том, чтобы поехать в отпуск и повеселиться», — сказал Папа римский.

Папа Римский осудил тех, кто уехал в Новый год за границу вопреки COVID-19

Такая тенденция очень огорчила главу Ватикана, поделился он в очередном видеообращении.

«Мы не знаем, что нас ждет в 2021 году, но все, что мы можем сделать вместе, — это приложить немного больше усилий, чтобы заботиться друг о друге. Есть соблазн заботиться только о своих интересах», — добавил Франциск.

Из-за распространения коронавируса многие страны ввели строгие ограничения на работу общественных заведений и массовые собрания, особенно актуальные перед новогодними праздниками.

Ранее жители Лондона массово покинули город после анонсированного премьер-министром Великобритании жесткого локдауна. Всего через несколько минут после заявления британцы поспешили уехать из столицы и близлежащих районов до полуночи 20 декабря, когда ограничения вступили в силу.

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