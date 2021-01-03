Украинец "поблагодарил" полицейских за штраф игрой на баяне

Водитель "поздравил" украинских инспекторов игрой на баяне в новогоднюю ночь. Полицейские задержали мужчину за пьяную езду.

Водитель "поздравил" украинских инспекторов игрой на баяне в новогоднюю ночь. Полицейские задержали мужчину за пьяную езду.

Стражи порядка остановили автомобиль украинца в Киеве. Они обратили внимание на машину после того, как та проехала на запрещающий сигнал светофора. После этого инспекторы подошли к водителю и заметили у него явные признаки опьянения. Мужчина отказался от прохождения медосвидетельствование, тогда против него составили два протокола.

Полученные украинцем штрафы никак не повлияли на его новогоднее настроение, пишет unian.net. Напротив, сразу же после составления всех документов он достал из машины баян и сыграл на нем патрульным по случаю праздника.