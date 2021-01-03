Долгов оценил действия РФ по освобождению граждан из плена в Ливии

Работа российских дипломатов помогла освободить четырех моряков из ливийского плена. Об этом рассказал востоковед Борис Долгов.

Работа российских дипломатов помогла освободить четырех моряков из ливийского плена. Об этом рассказал востоковед Борис Долгов.

Эксперт оценил роль официальных лиц РФ в освобождении соотечественников из Ливии. По мнению Долгова, контакты двух стран поспособствовали возвращению граждан России. Москва сделает все, чтобы вызволить оставшихся россиян из ливийских тюрем, добавил собеседник Федерального агентства новостей.

"Безусловно, это обязанность любого государства", — резюмировал Долгов.

Востоковед напомнил про социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которые вернулись на родину в декабре 2020 года. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич ранее поблагодарил замглавы МИД РФ Михаила Богданова за помощь в освобождении россиян.