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16:55   3 Января 2021
Политика

Министр внутренних дел Сербии рассказал о незаконной "прослушке" президента

Министр внутренних дел Сербии рассказал о незаконной "прослушке" президента

Правоохранители и сотрудники спецслужб выяснят обстоятельства незаконной "прослушки" президента Сербии Александра Вучича. Об этом заявил глава МИД страны Александр Вулин.

Министр внутренних дел Сербии подтвердил, что президент сообщил о незаконном прослушивании. По словам Вулина, глава государства поделился этим не для политической выгоды. Службы в составе ведомства выяснят правду. Президент получил информацию о практике его прослушивания от компетентных органов. С таким заявлением глава МВД Сербии выступил в эфире TV Prva.

Вулин намерен избежать подобных инцидентов в будущем. Министр считает, что пока рано озвучивать цели "прослушки".

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#сербия #мвд #президент

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