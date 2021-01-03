Премьер Британии рассказал, кто возглавит страну после выхода из Евросоюза

Борис Джонсон заявил, что намерен остаться на своей должности после Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен остаться на своей должности после Brexit, сообщает издание BBC. На вопрос корреспондента о том, продолжит ли он быть премьер-министром, Джонсон ответил — «Да».

Также Джонсон косвенно подтвердил, что после выхода Великобритании из Евросоюза у Северной Ирландии и Шотландии не будет шанса покинуть Соединенное Королевство — его территория останется неделимой. По словам Джонсона, референдумы о независимости должны проводиться только раз в поколение.

«Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что референдумы, в моем непосредственном опыте работы в этой стране, являются не особо веселыми событиями», — заявил премьер в интервью BBC.

Во время национального голосования более 32 тысяч жителей Северной Ирландии голосовали против Brexit, желая остаться в границах ЕС, а в Шотландии против выхода из Евросоюза проголосовали 74,4% населения. Несмотря на это, Brexit состоится — о торговой сделке Лондон с Брюсселем уже договорились.

По результатам опроса газеты The Irish Times, в марте прошлого года более 62% жителей Северной Ирландии выступали за объединение с республикой Ирландия. Возможность такого объединения ставит для Великобритании по сей день актуальный исторический вопрос сепаратизма — независимости от Лондона многие желают и в Шотландии, где 50% населения традиционно выступает за выход из состава Великобритании.

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