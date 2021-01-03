Сын вызволенного из Ливии россиянина сказал "спасибо" за новости об отце

Сын 54-летнего Виктора Бодряги Данил признался, что узнал об освобождении отца из ливийского плена благодаря СМИ и выразил благодарность.

Сын 54-летнего Виктора Бодряги Данил признался, что узнал об освобождении отца из ливийского плена благодаря СМИ и выразил благодарность.

Родственники Бодряги более десяти дней не подозревали, где находится моряк. По словам 23-летнего сына, яхта отца пропала с радаров. После этого семья не понимала, что случилось с мужчиной. Родные Бодряги не знали, считать ли его погибшим. Собеседник Федерального агентства новостей признался, что не смотрит телевизор.

"Узнал только от вас. Это хорошая новость. Спасибо за нее", — поделился сын спасенного моряка.

Четверо мужчин плыли на яхте в водах Ливии 21 декабря и решили дозаправить судно, после чего были задержаны без объяснения причин. В плену с моряками обращались очень жестко. Россиян и одного украинца удалось освободить благодаря Фонду защиты национальных ценностей и МИД РФ.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич отметил, что возвращение моряков оказалось возможным из-за недавнего освобождения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.