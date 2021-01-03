Россиянам назвали самую перспективную специальность в вузах страны

Медиакоммуникации — это самая перспективная и привлекательная специальность в российских высших учебных заведениях на сегодняшний день.

Медиакоммуникации — это самая перспективная и привлекательная специальность в российских высших учебных заведениях на сегодняшний день.

Молодые люди, получившие эту специальность по окончании вуза, могут выбрать разные профессии. Например, стать продюсером, журналистом, работать в пресс-службе, разрабатывать новые медиа-продукты или заниматься маркетингом.

Также не менее привлекательным считается направление "Речеведческая экспертиза". Оно объединяет лингвистику и юриспруденцию. Серьезный интерес у молодежи наблюдается к таким направлениям, как "Международные отношения в Арктике", историко-культурный туризм в РФ. Многие из модных нынче направлений появились в вузах не так давно. Список самых перспективных специальностей в российских вузах представила «Российская газета».