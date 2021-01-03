Иран обогощает уран выше лимита: США опасаются мести за убийство Сулеймани

Напряженность между Тегераном и Вашингтоном все больше усиливается в последние дни президентства Трампа.

Власти Ирана предупредили о намерении довести уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20%. Такой процент обогащения урана едва ли не доходит до «оружейного качества», а напряженность в отношениях Тегерана и Вашингтона все больше усиливается в последние дни президентства Дональда Трампа, сообщает издание The Guardian.

Новый президент США Джо Байден надеется возобновить ядерную сделку от 2015 года с Ираном, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В 2018 году Трамп объявил о выходе США из этого договора.

«Но Байден будет выяснять отношения с Ираном при очень высоких ставках, и будет пытаться возобновить спорную сделку перед лицом мощной оппозиции внутри обеих стран — одновременно с тем, когда внутренняя борьба с Covid-19 отнимает у правительства огромное количество времени и энергии», — сказано в статье The Guardian.

Решение Ирана было озвучено за день до годовщины смерти генерала Касема Сулеймани, убитого в ходе американской военной операции.

Вероятно, Вашингтон готовится к возможному возмездию со стороны Ирана — гибель генерала Сулеймани страна восприняла как национальную трагедию, а конфронтация двух держав усилилась.

«Новый закон позволяет нам начать 20-процентное обогащение урана на заводе в Фордо», — заявил вице-президент страны Али Акбар Салехи 2 января.

В конце ноября парламент Ирана принял законопроект о повышении уровня обогащения урана на территории страны. Таким образом, исламская республика может отказаться от соблюдения условий Договора о нераспространении ядерного оружия и пересмотреть ряд пунктов СВПД.