Вызволенный РФ из ливийского плена украинец сообщил детали случившегося

Гражданин Украины, которого России удалось освободить из плена в Ливии, рассказал об ужасных условиях заключения.

Гражданин Украины, которого России удалось освободить из плена в Ливии, рассказал об ужасных условиях заключения.

Владимир Давтян сообщил, что во время пребывания в плену он неоднократно подвергался избиениям и пыткам со стороны тюремщиков.

"Постоянно руки связаны очень туго. Следы остались. Глаза закрыты все время. Нельзя открыть. Даже если ты один в комнате лежишь, заходят, если глаза открыты, начинают бить", — говорит мужчина.

Сейчас украинец находится в московском аэропорту Домодедово. Посольство готовит необходимые документы для его скорейшего возвращения домой, передает ФАН.

"Я рад, что российские власти освободили меня", — рассказал он.

Напомним, что самолет с тремя гражданами РФ и одним украинцем, которые были захвачены в Ливии несколько недель назад, ранее приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Их удалось освободить благодаря успешно проведенной спецоперации Фонда защиты национальных ценностей и МИД РФ.