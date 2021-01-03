Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:36   3 Января 2021
Общество

Ученые создали материал из древесины, который может заменить людям стекло

Ученые создали материал из древесины, который может заменить людям стекло

Специалист лаборатории лесных товаров Цзюньун Чжу совместно с учеными из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США создал прозрачный древесный материал.

Ученые считают, что этот материал может превзойти стекло. Прозрачная древесина намного прочнее, легче и более экономически эффективна.

Материал создается из быстрорастущего бальзового дерева низкой плотности. Оно окисляется в специальной ванне для отбеливания с комнатной температурой. После дерево должно пропитаться синтетическим полимером, то есть поливиниловым спиртом. Именно он делает материал прозрачным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#разработка #дерево #стекло

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров