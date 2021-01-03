15:36 3 Января 2021Общество
Ученые создали материал из древесины, который может заменить людям стекло
Специалист лаборатории лесных товаров Цзюньун Чжу совместно с учеными из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США создал прозрачный древесный материал.
Специалист лаборатории лесных товаров Цзюньун Чжу совместно с учеными из Университета Мэриленда и Университета Колорадо в США создал прозрачный древесный материал.
Ученые считают, что этот материал может превзойти стекло. Прозрачная древесина намного прочнее, легче и более экономически эффективна.
Материал создается из быстрорастущего бальзового дерева низкой плотности. Оно окисляется в специальной ванне для отбеливания с комнатной температурой. После дерево должно пропитаться синтетическим полимером, то есть поливиниловым спиртом. Именно он делает материал прозрачным.