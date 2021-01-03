Найден новый способ майнинга биткоина
"Газпром нефть" использует выбросы углекислого газа для получения бесплатного электричества. Его можно использовать для последующего майнинга криптовалют, пишет портал Coindesk.
Первая экспериментальная установка заработала в Ханты-Мансийском автономном округе. Компания Vekus, принявшая участие в опыте, за последний месяц смогла сгенерировать таким способом 1,8 биткоина. На это ей потребовалось 49,5 тысячи кубометров избыточного газа.
Для майнинга криптовалют используются мощности излишков газа, выделяемого в процессе бурения скважин. Нефтяные компании обычно стараются сжигать эти излишки, поскольку углекислый газ считается менее вредным для атмосферы. Благодаря эксперименту "Газпром нефти" нефтяные компании смогут освоить дополнительный способ экономии и заработка.