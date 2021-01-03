Найден новый способ майнинга биткоина

"Газпром нефть" использует выбросы углекислого газа для получения бесплатного электричества. Его можно использовать для последующего майнинга криптовалют, пишет портал Coindesk.

"Газпром нефть" использует выбросы углекислого газа для получения бесплатного электричества. Его можно использовать для последующего майнинга криптовалют, пишет портал Coindesk.

Первая экспериментальная установка заработала в Ханты-Мансийском автономном округе. Компания Vekus, принявшая участие в опыте, за последний месяц смогла сгенерировать таким способом 1,8 биткоина. На это ей потребовалось 49,5 тысячи кубометров избыточного газа.

Для майнинга криптовалют используются мощности излишков газа, выделяемого в процессе бурения скважин. Нефтяные компании обычно стараются сжигать эти излишки, поскольку углекислый газ считается менее вредным для атмосферы. Благодаря эксперименту "Газпром нефти" нефтяные компании смогут освоить дополнительный способ экономии и заработка.