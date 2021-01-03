Россия следит за ситуацией в Конго после сведений о появлении новой болезни

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Конго после новости о выявленных симптомах геморрагической лихорадки у одной из местных пациенток.

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Конго после новости о выявленных симптомах геморрагической лихорадки у одной из местных пациенток.

Всемирная организация здравоохранения относит геморрагическую лихорадку к группе забытых болезней. Однако у пациентки в Конго, у которой были обнаружены симптомы этого недуга, ни один тест на известные возбудители заболевания не дал положительного результата.