15:11 3 Января 2021Общество
Россия следит за ситуацией в Конго после сведений о появлении новой болезни
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Конго после новости о выявленных симптомах геморрагической лихорадки у одной из местных пациенток.
Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Конго после новости о выявленных симптомах геморрагической лихорадки у одной из местных пациенток.
Всемирная организация здравоохранения относит геморрагическую лихорадку к группе забытых болезней. Однако у пациентки в Конго, у которой были обнаружены симптомы этого недуга, ни один тест на известные возбудители заболевания не дал положительного результата.