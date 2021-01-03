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15:11   3 Января 2021
Общество

Россия следит за ситуацией в Конго после сведений о появлении новой болезни

Россия следит за ситуацией в Конго после сведений о появлении новой болезни

Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Конго после новости о выявленных симптомах геморрагической лихорадки у одной из местных пациенток.

Всемирная организация здравоохранения относит геморрагическую лихорадку к группе забытых болезней. Однако у пациентки в Конго, у которой были обнаружены симптомы этого недуга, ни один тест на известные возбудители заболевания не дал положительного результата.

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#роспотребнадзор #конго #лихорадка #Болезнь X

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