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15:08   3 Января 2021
Общество

Папа римский позволил главе белорусских католиков уйти в отставку

Папа римский позволил главе белорусских католиков уйти в отставку

Папа римский Франциск принял прошение об отставке главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича. Архиепископ сможет уйти на пенсию.

Глава белорусских католиков Кондрусевич уходит в отставку 3 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте радио Ватикана. Казимир Великоселец стал преемником Кондрусевича. Белорусскому епископу 75 лет. Великоселец назначен на пост апостольского администратора архиепархии.

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