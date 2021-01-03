Папа римский позволил главе белорусских католиков уйти в отставку

Папа римский Франциск принял прошение об отставке главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича. Архиепископ сможет уйти на пенсию.

Папа римский Франциск принял прошение об отставке главы белорусских католиков Тадеуша Кондрусевича. Архиепископ сможет уйти на пенсию.

Глава белорусских католиков Кондрусевич уходит в отставку 3 января 2021 года. Об этом сообщается на сайте радио Ватикана. Казимир Великоселец стал преемником Кондрусевича. Белорусскому епископу 75 лет. Великоселец назначен на пост апостольского администратора архиепархии.