Всем зданиям в России присвоят пожарную категорию к августу 2021 года

МЧС присвоит всем зданиям на территории РФ пожарные категории риска, от которых будет зависеть количество проверок.

МЧС присвоит всем зданиям на территории РФ пожарные категории риска, от которых будет зависеть количество проверок.

Полный переход на риск-ориентированный подход произойдет к 1 августа 2021 года. Каждому объекту специалисты присвоят одну из шести индивидуальных категорий.

Присвоение категорий начали 1 января. Работу планируют завершить за семь месяцев. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщал ТАСС, что процесс перехода автоматизирован.

Определенная программа на основании данных сама присваивает объектам категории, которые уже утверждены. Всего категорий около сорока, добавил директор.