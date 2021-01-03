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15:06   3 Января 2021
Общество

Всем зданиям в России присвоят пожарную категорию к августу 2021 года

Всем зданиям в России присвоят пожарную категорию к августу 2021 года

МЧС присвоит всем зданиям на территории РФ пожарные категории риска, от которых будет зависеть количество проверок.

Полный переход на риск-ориентированный подход произойдет к 1 августа 2021 года. Каждому объекту специалисты присвоят одну из шести индивидуальных категорий.

Присвоение категорий начали 1 января. Работу планируют завершить за семь месяцев. Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев сообщал ТАСС, что процесс перехода автоматизирован.

Определенная программа на основании данных сама присваивает объектам категории, которые уже утверждены. Всего категорий около сорока, добавил директор.

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