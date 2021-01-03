Полицейские в США накормили детей двух магазинных воровок

Правоохранители купили продукты двум женщинам с детьми, которые обворовали магазин в США.

Правоохранители купили продукты двум женщинам с детьми, которые обворовали магазин в США.

Стражи порядка прибыли в супермаркет после сообщения о краже товаров. Сотрудники магазина пожаловались полицейским, что две женщины с маленькими детьми пробили не все покупки, а часть из них попытались пронести мимо кассы, передает телеканал РЕН ТВ.

После этого правоохранители решили поговорить с воровками и выяснить их мотивы. Оказалось, что американки пошли на преступление ради детей. Тогда полицейские, вместо того чтобы выписать им штраф, купили женщинам еды.

Действия стражей порядка оценил начальник городской полиции. Он похвалил своих сотрудников и заявил, что их поступок является примером защиты и служения обществу.