Шугалей высказался о необходимости спасения всех пленников в ливийских тюрьмах

Вызволенный из ливийского плена социолог Максим Шугалей поделился планами по спасению тех, кто продолжает находиться в заточении на территории африканской страны.

Вызволенный из ливийского плена социолог Максим Шугалей поделился планами по спасению тех, кто продолжает находиться в заточении на территории африканской страны.

Россиянин во время беседы с журналистами ФАН напомнил, что в Ливии по-прежнему много тюрем, в которых содержатся иностранцы. Многим из них помощь нужна уже сейчас. По словам Шугалея, если международное сообщество не перестанет заниматься ерундой, то пленники могут пострадать, как и он в свое время.

После освобождения из Ливии социолог загорелся идеей помочь другим людям, оказавшимся в местных тюрьмах. Шугалей считает, что иностранцев должны судить на родине, но не в африканской стране, где не соблюдаются даже простейшие человеческие права.

"Должны быть человеческие условия. Даже если человек заключенный, он все равно имеет права. Они у него есть", – отметил социолог.

Россиянин намерен осуществить свои планы при помощи коллег из Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). Именно эта организация внесла значительный вклад в возвращение Шугалея на родину.

Несколько недель назад ученый Максим Шугалей и переводчик Самер Суйэфан прилетели из Ливии в РФ. В 2019 году они попали в плен местным боевикам и около полутора лет содержались в неофициальной тюрьме "Митига".