Оседание суши затронет все прибрежные города Земли к 2040 году

Ученые выяснили, что к 2040 году оседание суши затронет почти 20% населения Земли, и все прибрежные города могут уйти под воду.

Ученые выяснили, что к 2040 году оседание суши затронет почти 20% населения Земли, и все прибрежные города могут уйти под воду.

Именно по этой причине столица Индонезии была перенесена на остров Борнео, так как Джакарта за последние 10 лет ушла под воду на 2,5 метра. Оседание затронуло и Европу. Почти 25% территории Нидерландов находится ниже уровня моря. В зоне риска находятся равнинные прибрежные города.

Хуже всего будет Ирану. За последние 50 лет его население возросло в два раза. Подземные воды очень редко откачиваются. Поэтому города Ирана являются одними из самых быстро "утопающих" городских центров планеты.