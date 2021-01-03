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14:15   3 Января 2021
Происшествия

Жертвами ДТП на трассе в Туве стали восемь человек

Жертвами ДТП на трассе в Туве стали восемь человек

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Туве. Жертвами ДТП стали восемь человек, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в Улуг-Хемском районе на 953-м км трассы "Енисей". Удар был такой силы, что восемь человек скончались на месте от полученных травм. Еще троих экстренно госпитализировали. Устанавливаются все подробности трагедии. Информация о состоянии пострадавших пока не поступала. На месте аварии работали пять сотрудников экстренных служб и две единицы техники.

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#дтп #трасса #тува

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