Сотни багетов прибило к берегу Карповки в Петербурге

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга выясняет причину попадания в реку Карповку сотни багетов.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга выясняет причину попадания в реку Карповку сотни багетов.

Хлебобулочные изделия прибило к берегу в районе Карповского моста. Вскоре их заметили очевидцы и разместили фотографии с выброшенным хлебом в Сети. Затем на ситуацию обратил внимание Комитет по природопользованию Северной столицы.

Специалисты ведомства прибыли в район, где был совершен сброс багетов, и очистили от них водоем, передает телеканал РЕН ТВ. Теперь сотрудники комитета устанавливают личности тех, кто может быть причастен к инциденту. По предварительной версии, хлеб попал в реку по вине местных магазинов, которые решили таким образом избавиться от просроченного товара.