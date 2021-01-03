Депутат Милонов: Чиновник должен служить государству, а не майнить биткоины

Честному чиновнику нечего скрывать в криптовалютных счетах, считает Виталий Милонов.

Честному чиновнику нечего скрывать в криптовалютных счетах, полагает депутат Госдумы Виталий Милонов. Так парламентарий прокомментировал решение Смольного отложить для петербургских чиновников обязательную отчетность о электронной валюте в 2021 году до весны.

«Я искренне считаю, что для честного чиновника ничего не поменяется после этого указа. Я не располагаю такими средствами, чтобы в криптовалюте иметь счета. И если ты государственный служащий, то должен заниматься государственной службой, а не майнингом биткоинов. Что касается отчетности, то если у чиновника что-то такое появилось, то пускай отчитывается. Если это счет такой же легальный, как счет в банке, то в чем проблема?», — сообщил Виталий Милонов корреспонденту «Политики Сегодня».

Соответствующий президентский указ вступил в силу 1 января: теперь федеральные чиновники обязаны отчитаться о своих счетах с криптовалютой и раскрыть всю правду о количестве приобретенных биткоинов. Как выяснилось, новая норма действует одинаково не для всех госслужащих.

За три дня до вступления указа в силу Смольный разрешил чиновникам не отчитываться о криптовалюте до 1 апреля, сообщает издание Невские Новости. Журналисты отмечают, что официальное письмо с этой информацией было разослано чиновникам Смольного «кулуарно».

В письме послабление объясняется тем, что указ президента начинает действовать только с 2021 года — значит, о покупке криптовалюты за 2020 год петербургским чиновникам можно не отчитываться.

Ранее Милонов, заболевший в ноябре коронавирусом, призвал сограждан привиться от инфекции. По словам депутата, меньший шанс заболеть — уже весомая причина для того, чтобы защитить свой организм и вакцинироваться.