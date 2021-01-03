Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:38   3 Января 2021
Общество

Прощание с актером Владимиром Кореневым состоится 5 января

Прощание с актером Владимиром Кореневым состоится 5 января

Прощание с народным артистом РФ Владимиром Кореневым состоится в Электротеатре Станиславский 5 января. Его похоронят в Москве на Введенском кладбище, сообщили в театре.

Церемония прощания начнется в 10:00 и будет продолжаться два часа. Прийти смогут все желающие проводить знаменитого актера в последний путь.

Исполнитель главной роли в советском фильме "Человек-амфибия" умер от осложнений, вызванных COVID-19. Ему было 80 лет. Последние дни он провел в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусной инфекцией, рассказала дочь артиста Ирина Коренева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#похороны #прощание #владимир коренев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров