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13:27   3 Января 2021
Происшествия

Московская прокуратура начала проверку после гибели ребенка от укусов собак

Московская прокуратура начала проверку после гибели ребенка от укусов собак

Прокуратура начала проверку после гибели школьника во время визита к заводчице собак, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Ивантеевке. На территории частного дома, принадлежащего заводчице собак, нашли окровавленное тело 11-летнего мальчика, который приехал в гости вместе с родителями. Пока взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе. Одна из собак набросилась на него и искусала до смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура проверит соблюдение закона об ответственном обращении с животными и работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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#ребенок #прокуратура #собаки #заводчица

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