Московская прокуратура начала проверку после гибели ребенка от укусов собак

Прокуратура начала проверку после гибели школьника во время визита к заводчице собак, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Прокуратура начала проверку после гибели школьника во время визита к заводчице собак, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел в Ивантеевке. На территории частного дома, принадлежащего заводчице собак, нашли окровавленное тело 11-летнего мальчика, который приехал в гости вместе с родителями. Пока взрослые были в доме, ребенок гулял во дворе. Одна из собак набросилась на него и искусала до смерти. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Прокуратура проверит соблюдение закона об ответственном обращении с животными и работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.