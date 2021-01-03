Дочь Агутина и Варум стала гражданкой Соединенных Штатов

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум рассказала поклонникам на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Instagram, что ей выдали американский паспорт.

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум рассказала поклонникам на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Instagram, что ей выдали американский паспорт.

Знаменитость живет в Соединенных Штатах уже порядка 20 лет, однако гражданство она получила лишь недавно. Наследница продюсера и певицы опубликовала в Сети снимок, чтобы поделиться этой радостной новостью с подписчиками. На фото она запечатлена с папкой из американского посольства, а также американским флагом. Девушка покинула Москву еще в детстве, а ее воспитанием занимались родители Анжелики Варум, проживающие в Майами.

Подписчики принялись поздравлять наследницу знаменитостей. Они пожелали девушке большого будущего на творческом пути, ведь уже сейчас она добивается определенных успехов в музыке.