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12:27   3 Января 2021
Политика

Посольство Украины пока не вышло на связь с освобожденным в Ливии украинцем

Посольство Украины пока не вышло на связь с освобожденным в Ливии украинцем

Сотрудники украинского посольства пока не отреагировали на освобождение из ливийского плена гражданина Украины Володимира Давтяна.

Дипведомство не предложило помощь прибывшему в Россию мужчине, рассказал глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Общественник дал интервью ТАСС.

"Никакое консульство или посольство на нас не выходило", — подчеркнул Малькевич.

Житель Мариуполя прибыл из Ливии без удостоверяющих личность документов. Поэтому моряк не смог пересечь границу РФ, отмечал ранее глава ФЗНЦ. Теперь гражданское общество может попробовать достучаться до Украины, чтобы консул прибыл в Россию для решения проблемы Давтяна, сообщил Малькевич.

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#ливия #александр малькевич #фзнц

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