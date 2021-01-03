Ярмольник испытывает финансовые трудности из-за коронавируса

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник рассказал, сколько он заработал во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник рассказал, сколько он заработал во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

Он признался, что за последние три месяца "не получил ни копейки", ведь на фоне пандемии COVID-19 работа в театре для него приостановилась. Ярмольник поставил спектакль совместно с Николаем Фоменко, однако его показ на фоне ограничительных мер был приостановлен.

"Спектакль "И снова "С наступающим" мы с Фоменко сами сделали, сами поставили, сами профинансировали. Кто-то стремится играть в пандемию, а я запретил", — поделился актер в интервью РЕН ТВ.

Знаменитости не терпится дождаться окончания пандемии и связанных с опасностью распространения вируса карантинных мер. Он уточнил, что сейчас ему очень сложно предугадать востребованность своих актерских и режиссерских работ, что ставит под удар его заработок.