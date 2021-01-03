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11:35   3 Января 2021
Политика

Жители Киева встречали Новый год по московскому времени

Жители Киева встречали Новый год по московскому времени

Киевский священник рассказал, как жители украинской столицы встречали 2021 год.

Киевляне начали встречать Новый год вместе с Москвой. Об этом рассказал украинский священник Алипий Светличный. Он сообщил, что фейерверки начали запускать в 23:00 — под бой кремлевских курантов. Разница во времени между Москвой и Киевом составляет всего один час. Светличный отметил, что похожий эффект повторился и спустя час, когда уже в украинской столице наступил Новый год.

"В аккурат с боем кремлевских курантов в 23:00 по-киевски! Похожий эффект повторился уже в 00:00 часов. Интересно, а киевляне тоже смотрят выступление Путина? Но теперь знаю, что кремлевские куранты точно ждут", – написал Светличный.

Ранее Google подвел итоги по самым популярным запросам в новогоднюю ночь в украинском сегменте YouTube. Оказалось, что поздравление россиян от Владимира Путина на Украине также попало в тренды, а что обращение украинского лидера Владимира Зеленского не вошло в топ-10.

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#украина #киев #новый год

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