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11:10   3 Января 2021
Общество

В России зафиксировали 24 150 новых случаев коронавируса за сутки

В России зафиксировали 24 150 новых случаев коронавируса за сутки

Российские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 24 150 новых заболевших коронавирусом. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи зафиксировали в 84 субъектах страны. У 10,8% выявленных пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерло 504 человека. Полностью вылечиться смогли еще 19 847 россиян.

Актуальные и подробные сведения о ситуации с коронавирусом в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.

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#пандемия #коронавирус #оперштаб

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