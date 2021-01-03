11:10 3 Января 2021Общество
В России зафиксировали 24 150 новых случаев коронавируса за сутки
Российские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 24 150 новых заболевших коронавирусом. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Российские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 24 150 новых заболевших коронавирусом. Такие данные привели в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Новые случаи зафиксировали в 84 субъектах страны. У 10,8% выявленных пациентов не наблюдалось никаких клинических проявлений заболевания. По данным оперштаба, от COVID-19 умерло 504 человека. Полностью вылечиться смогли еще 19 847 россиян.
Актуальные и подробные сведения о ситуации с коронавирусом в России и мире доступны на портале стопкоронавирус.рф.