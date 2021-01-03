Более 30 авиарейсов задержали в Москве из-за непогоды

Задержки авиарейсов начались в столичных аэропортах из-за сильного снегопада. Пассажиры десятков самолетов не могут вылететь из города.

Задержки авиарейсов начались в столичных аэропортах из-за сильного снегопада. Пассажиры десятков самолетов не могут вылететь из города.

Всего задержали более 30 рейсов, согласно данным "Яндекс.Расписания". В аэропорту Внуково перенесены семь рейсов, в Домодедове — 11 рейсов, в Шереметьеве — 12, кроме того, три рейса были отменены.

Напомним, в Москве прошел снегопад, из-за которого могли задержать и отменить рейсы. Специалисты гидрометцентра предупредили граждан о гололеде и осадках 3 января.

Накануне в столице было задержано 14 рейсов, еще восемь — отменено. Больше всего задержек случилось в аэропорту Домодедово.